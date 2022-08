Ciclismo, Italia sprofondata nel ranking Uci. Nessun problema per il contingente ai Mondiali. Ma per le Olimpiadi… (Di giovedì 4 agosto 2022) Momento di crisi per il Ciclismo Italiano al maschile: i risultati non arrivano e tutto ciò si ripercuote anche sul ranking UCI. Il Bel Paese, nella graduatoria aggiornata due giorni fa, è sprofondato addirittura all’ottavo posto, perdendo ulteriori due posizioni rispetto alla settimana precedente. Gli azzurri sono stati scavalcati da Spagna e Gran Bretagna, con 8.020 punti all’attivo si resta ai margini del grande Ciclismo, appena davanti ad Australia (7.152), Colombia (6.818) e Svizzera (5.506). La graduatoria per Paesi è fondamentale per le manifestazioni internazionali. Per quanto riguarda i Mondiali in Australia e anche i successivi non dovrebbero esserci patemi: la rosa di otto atleti infatti è garantita alle prime dieci nazionali. Occhio invece ai Giochi di Parigi: le Olimpiadi sono ancora ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Momento di crisi per ilno al maschile: i risultati non arrivano e tutto ciò si ripercuote anche sulUCI. Il Bel Paese, nella graduatoria aggiornata due giorni fa, è sprofondato addirittura all’ottavo posto, perdendo ulteriori due posizioni rispetto alla settimana precedente. Gli azzurri sono stati scavalcati da Spagna e Gran Bretagna, con 8.020 punti all’attivo si resta ai margini del grande, appena davanti ad Australia (7.152), Colombia (6.818) e Svizzera (5.506). La graduatoria per Paesi è fondamentale per le manifestazioni internazionali. Per quanto riguarda iin Australia e anche i successivi non dovrebbero esserci patemi: la rosa di otto atleti infatti è garantita alle prime dieci nazionali. Occhio invece ai Giochi di Parigi: le Olimpiadi sono ancora ...

