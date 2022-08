Ciclismo, Filippo Zana debutta con la maglia tricolore: il Campione d’Italia al Giro di Repubblica Ceca (Di giovedì 4 agosto 2022) Filippo Zana ha fatto il proprio debutto in gara con la maglia tricolore. Il Campione Italiano ha sfoggiato la preziosa maglia verde-bianco-rossa in occasione della prima tappa del Giro di Repubblica Ceca. Sono passate cinque settimane dal suo trionfo ad Alberobello, dopo quell’apoteosi il 23enne non aveva più pedalato in gruppo. L’alfiere della Bardiani-CSF-Faizané ha concluso la prima tappa al 69mo posto, la frazione di 196 km da Unicov a Prostejov ha premiato i fuggitivi, con il successo del belga Rune Herregodts davanti al connazionale Johan Meens. Va ricordato che Filippo Zana ha vinto tre gare da professionista: la prima è stato proprio il Giro della Repubblica ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022)ha fatto il proprio debutto in gara con la. IlItaliano ha sfoggiato la preziosaverde-bianco-rossa in occasione della prima tappa deldi. Sono passate cinque settimane dal suo trionfo ad Alberobello, dopo quell’apoteosi il 23enne non aveva più pedalato in gruppo. L’alfiere della Bardiani-CSF-Faizané ha concluso la prima tappa al 69mo posto, la frazione di 196 km da Unicov a Prostejov ha premiato i fuggitivi, con il successo del belga Rune Herregodts davanti al connazionale Johan Meens. Va ricordato cheha vinto tre gare da professionista: la prima è stato proprio ildella...

