Ciclismo, Filippo Ganna debutta nella Madison: 2° con Scartezzini nella 6 Giorni delle Rose (Di giovedì 4 agosto 2022) Filippo Ganna ha fatto il suo attesissimo debutto in una Madison. Il Campione del Mondo a cronometro si è cimentato in questa specialità su pista alla 6 Giorni delle Rose, grande classica che va in scena al Velodromo di Fiorenzuola d’Arda. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre ha fatto coppia con Michele Scartezzini nella ribattezzata “Americana”. Il binomio è partito con cautela nell’affrontare i 75 giri da 400 metri ciascuno. Ganna ha saputo vincere un paio di volate in maniera netta. A vincere la gara sono però stati Matteo Donegà e Stefano Moro (36 punti), mentre Ganna e Scartezzini si sono dovuti accontentare del secondo posto (31) davanti a Shichin e Shchegolkov (21). ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022)ha fatto il suo attesissimo debutto in una. Il Campione del Mondo a cronometro si è cimentato in questa specialità su pista alla 6, grande classica che va in scena al Velodromo di Fiorenzuola d’Arda. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre ha fatto coppia con Micheleribattezzata “Americana”. Il binomio è partito con cautela nell’affrontare i 75 giri da 400 metri ciascuno.ha saputo vincere un paio di volate in maniera netta. A vincere la gara sono però stati Matteo Donegà e Stefano Moro (36 punti), mentresi sono dovuti accontentare del secondo posto (31) davanti a Shichin e Shchegolkov (21). ...

sportal_it : Filippo Ganna svela i suoi programma per il futuro - RSIsport : ?????????????? Filippo Colombo selezionato da Swiss Cycling per gli Europei di Monaco di Baviera #RSISport - Eurosport_IT : A un anno esatto dall’oro olimpico di Tokyo, Pippo Ganna cerca altri obiettivi da raggiungere ???? I suoi vizi? …… - PiacenzaPress : Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose, Filippo Ganna in gara da domani - theshieldofspo1 : Il ciclista piemontese, specialista delle cronometro, resterà con il team britannico. #TSOS #FilippoGanna #Ganna… -