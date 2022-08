«Ci possiamo candidare o è una cosa aumma aumma?»: la maretta nel M5s per le Parlamentarie in arrivo (Di giovedì 4 agosto 2022) Giuseppe Conte ha promesso le Parlamentarie al popolo del Movimento 5 Stelle. E giustamente ora non è che può scambiarle con delle brioches. Ieri il leader M5s, contraddicendosi rispetto a qualche giorno fa, ha detto che si avrà la scelta dei candidati da parte della base, anche se l’ultima parola spetterà a lui. E mentre il M5s in un comunicato ufficiale ha annunciato che «le autocandidature per entrare nelle liste elettorali del M5s potranno essere presentate dalle 14 di venerdì 5 agosto alle 14 di lunedì 8 agosto», nel partito c’è maretta. Soprattutto a Roma, dove, come racconta l’edizione locale di Repubblica, qualcuno si è arrabbiato per i nomi «che girano». E si è fatto sentire nelle chat interne. Le chat dei grillini e le candidature «Buongiorno, visto che girano i nomi di Calabrese, Pacetti, Vivarelli e Mammì candidati per le elezioni ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Giuseppe Conte ha promesso leal popolo del Movimento 5 Stelle. E giustamente ora non è che può scambiarle con delle brioches. Ieri il leader M5s, contraddicendosi rispetto a qualche giorno fa, ha detto che si avrà la scelta dei candidati da parte della base, anche se l’ultima parola spetterà a lui. E mentre il M5s in un comunicato ufficiale ha annunciato che «le autocandidature per entrare nelle liste elettorali del M5s potranno essere presentate dalle 14 di venerdì 5 agosto alle 14 di lunedì 8 agosto», nel partito c’è. Soprattutto a Roma, dove, come racconta l’edizione locale di Repubblica, qualcuno si è arrabbiato per i nomi «che girano». E si è fatto sentire nelle chat interne. Le chat dei grillini e le candidature «Buongiorno, visto che girano i nomi di Calabrese, Pacetti, Vivarelli e Mammì candidati per le elezioni ...

