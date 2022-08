“Ci ha lasciati”. Lutto nel mondo della tv, addio al simpatico volto di Rai Uno (Di giovedì 4 agosto 2022) Un altro tristissimo Lutto nel mondo del cinema e della televisione, che, nelle ultime ore, ha fatto sprofondare gli spettatori in una grande e inguaribile nostalgia. È morta Stefania Benenato, la conosciuta sorella del compianto e iconico attore Franco Franchi che è venuto a mancare a 64 anni nel 1992. Il pubblico le era tanto affezionato. La brutta notizia è arrivata direttamente dalla famiglia di Franco Franchi, il vero nome era Francesco Benenato, e della sorella Stefania Benenato. La donna, come la stella cinematografica, era originaria della Sicilia, era nata a Palermo, era divenuta famosa grazie alle numerose partecipazioni in diversi programmi del piccolo schermo. Stefania Benenato è morta Soliti ignoti, La prova del cuoco. Stefania Benenato e ne era diventata un ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 4 agosto 2022) Un altro tristissimoneldel cinema etelevisione, che, nelle ultime ore, ha fatto sprofondare gli spettatori in una grande e inguaribile nostalgia. È morta Stefania Benenato, la conosciuta sorella del compianto e iconico attore Franco Franchi che è venuto a mancare a 64 anni nel 1992. Il pubblico le era tanto affezionato. La brutta notizia è arrivata direttamente dalla famiglia di Franco Franchi, il vero nome era Francesco Benenato, esorella Stefania Benenato. La donna, come la stella cinematografica, era originariaSicilia, era nata a Palermo, era divenuta famosa grazie alle numerose partecipazioni in diversi programmi del piccolo schermo. Stefania Benenato è morta Soliti ignoti, La prova del cuoco. Stefania Benenato e ne era diventata un ...

fraancescaa___ : caleb e hanna si sono lasciati io sono in lutto non parlatemi - Gedeox28 : RT @bball_evo: NBA ???? - Ci ha lasciati all'età di 88 anni la leggenda dei Boston Celtics Bill Russell. ? - bball_evo : NBA ???? - Ci ha lasciati all'età di 88 anni la leggenda dei Boston Celtics Bill Russell. ? - tfnews_t : #tfcinema – Ci hanno lasciati tre grandi #protagonisti #tfnews #tfcultura #antoniocasagrande #tonydow… - zazoomblog : Roberto Farnesi il grave lutto che l’ha devastato: purtroppo ci ha lasciati per sempre - #Roberto #Farnesi #grave… -