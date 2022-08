Chukwuemeka: «Sono eccitato, non riuscivo a togliermi il Chelsea dalla testa» (Di giovedì 4 agosto 2022) Prime parole da calciatore del Chelsea per il centrocampista Chukwuemeka Il Chelsea ha comunicato l’acquisto di Carney Chukwuemeka e il centrocampista, ai canali ufficiali dei Blues, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. LE PAROLE – «È stato piuttosto frenetico ma non Sono riuscito a togliermi di dosso il Chelsea negli ultimi giorni, quindi Sono solo felice e sollevato che sia tutto finito. Sono così eccitato e non vedo l’ora di scendere in campo, incontrare tutti i giocatori e provare a vincere partite e trofei con il Chelsea». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Prime parole da calciatore delper il centrocampistaIlha comunicato l’acquisto di Carneye il centrocampista, ai canali ufficiali dei Blues, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. LE PAROLE – «È stato piuttosto frenetico ma nonriuscito adi dosso ilnegli ultimi giorni, quindisolo felice e sollevato che sia tutto finito.cosìe non vedo l’ora di scendere in campo, incontrare tutti i giocatori e provare a vincere partite e trofei con il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

pupillo74 : @E_Silvestrin Scusa, sono appena rientrato dal Tibet… mi dici cos’è successo per Sanches, Chukwuemeka, Botman, Ziyech, Zaniolo? - sportli26181512 : Sanches e Chukwuemeka sfumati? Ecco quali sono le alternative del Milan in mediana: Sanches e Chukwuemeka sfumati?… - rossonero_fans : RT @Gazzetta_it: Sanches e Chukwuemeka sfumati? Ecco quali sono le alternative del Milan in mediana #calciomercato - Gazzetta_it : Sanches e Chukwuemeka sfumati? Ecco quali sono le alternative del Milan in mediana #calciomercato - calciomercatoo_ : RT @barzacom_: ??Carney #Chukwuemeka sarà un nuovo giocatore del #Chelsea?? Nelle prossime ore sono previste visite mediche e firma sul cont… -