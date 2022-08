Chiara Ferragni, il costume degradé è trendy (Di giovedì 4 agosto 2022) Chiara Ferragni è volata a Ibiza con marito e figli. Tra uno scatto con la famiglia e stories sul primo incontro con Fedez, la bionda influencer ha condiviso uno scatto in cui indossa un bikini che ha tutte le carte in regola per diventare il must have dell'estate 2022. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 4 agosto 2022)è volata a Ibiza con marito e figli. Tra uno scatto con la famiglia e stories sul primo incontro con Fedez, la bionda influencer ha condiviso uno scatto in cui indossa un bikini che ha tutte le carte in regola per diventare il must have dell'estate 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

inlovewithhaz_ : RT @martyxharry: Ma vi ricordate Chiara ferragni è: bella, nuda Chiara ferragni è la mia ragazza e invece no legginser ma che carini - cwtcharryy : RT @martyxharry: Ma vi ricordate Chiara ferragni è: bella, nuda Chiara ferragni è la mia ragazza e invece no legginser ma che carini - VanityFairIt : Da Elodie a Belèn Rodriguez, passando per Chiara Ferragni, Diletta Leotta e le star internazionali, tra tutte, natu… - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni: i primi incontri con Fedez | Gossip Blog #chiara #ferragni @ChiaraFerragni #primi #incontri #fedez… - angelaventura2 : @ProfMBassetti Neanche Chiara ferragni sarebbe arrivata a tanto! -