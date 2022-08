Chiara Ferragni, il costume degradé è trendy (Di giovedì 4 agosto 2022) Chiara Ferragni è volata a Ibiza con marito e figli. Tra uno scatto con la famiglia e stories sul primo incontro con Fedez, la bionda influencer ha condiviso uno scatto in cui indossa un bikini che ha tutte le carte in regola per diventare il must have dell'estate 2022. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 4 agosto 2022)è volata a Ibiza con marito e figli. Tra uno scatto con la famiglia e stories sul primo incontro con Fedez, la bionda influencer ha condiviso uno scatto in cui indossa un bikini che ha tutte le carte in regola per diventare il must have dell'estate 2022. L'articolo proviene da DireDonna.

Stefamart7 : RT @freedomclubtk: Pagate lo stipendio a Marzullo da 40 anni, messo lì da De Mita. Però vi rode il culo per Chiara Ferragni e il ragazzet… - zazoomblog : Chiara Ferragni antipatia tra lei e Beatrice Valli? Gli ultimi rumors - #Chiara #Ferragni #antipatia #Beatrice - TShopItalia1 : ?? Pantene Pro-V by CHIARA FERRAGNI Miracle Shampoo Protezione Cheratina Rigenera E Protegge Per Capelli Secchi, Opa… - giuseppeivan : RT @freedomclubtk: Pagate lo stipendio a Marzullo da 40 anni, messo lì da De Mita. Però vi rode il culo per Chiara Ferragni e il ragazzet… - addictedjuve : @bobbyxbae peggio di chiara ferragni -