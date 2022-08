Chelsea, offerti 75 milioni per un difensore: proposta rifiutata (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Chelsea continua la ricerca del centrale difensivo. Dopo il muro alzato dall’Inter per evitare la partenza di Milan Škriniar, i Blues sono tornati sul mercato per trovare un nuovo nome. Circola ormai da diversi giorni quello di Wesley Fofana. Il centrale del Leicester lo scorso anno ha messo a referto solo 7 presenze in campionato, a causa della frattura del perone che lo ha costretto a saltare i primi 8 mesi della stagione. Fofana Chelsea Leicester Il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 40 milioni di euro: il Leicester, però, ne chiede almeno 80 per liberare il suo fuoriclasse. Per questo motivo, l’offerta da 75 milioni di euro proveniente dal Chelsea è stata rispedita al mittente. Secondo L’Équipe, però, i Blues non vorrebbero arrendersi e potrebbero aumentare la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilcontinua la ricerca del centrale difensivo. Dopo il muro alzato dall’Inter per evitare la partenza di Milan Škriniar, i Blues sono tornati sul mercato per trovare un nuovo nome. Circola ormai da diversi giorni quello di Wesley Fofana. Il centrale del Leicester lo scorso anno ha messo a referto solo 7 presenze in campionato, a causa della frattura del perone che lo ha costretto a saltare i primi 8 mesi della stagione. FofanaLeicester Il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 40di euro: il Leicester, però, ne chiede almeno 80 per liberare il suo fuoriclasse. Per questo motivo, l’offerta da 75di euro proveniente dalè stata rispedita al mittente. Secondo L’Équipe, però, i Blues non vorrebbero arrendersi e potrebbero aumentare la ...

