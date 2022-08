Chef Mazzoleni chiude Al Carroponte e cucina per i senzatetto | “Cerchiamo di regalare una giornata normale”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. “Oggi chiudo il ristorante e non mi interessa dell’incasso.solo dia queste persone una, di curarle e coccolarle. Dobbiamo iniziare a preoccuparci sul serio di queste situazioni perché ne vediamo troppe”. Poche parole, non vuole stare al centro dell’attenzione Oscar, patron del ristorante Aldi via De Amicis. Perché al centro ci sono e ci devono essere loro: i poveri e idi Bergamo.ha detto no alle richieste dei clienti per il pranzo di mercoledì 3 agosto perché il servizio e le carezze dovevano essere regalati agli ospiti della Fondazione Opera Bonomelli. Sessantadue per la precisione, quasi tutti uomini ma anche una presenza femminile. Sono ...