Champions League | in arrivo il fuorigioco semi-automatico

(Di giovedì 4 agosto 2022) Novitànella prossimaIntrodotto a tutti gli effetti in vista del prossimo Mondiale in Qatar, ilè inanche nelle competizioni per club. La novità debutterà nella Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht Francoforte per poi trovare largo spazio nella fase a gironi della. La UEFA ha inoltre annunciato che la tecnologia del(SAOT) farà il suo debutto nelle competizioni europee per club in occasione della Supercoppa UEFA di Helsinki. Inoltre, la SAOT sarà utilizzata a partire dalla fase a gironi della prossima UEFA ...

UEFAcom_it : ???? ???????????????? della Champions League e dell'Inter Buon compleanno @javierzanetti! ???? #UCL - MicheleCheie : RT @UEFAcom_it: ???? ???????????????? della Champions League e dell'Inter Buon compleanno @javierzanetti! ???? #UCL - aiuannadai : RT @C1961Interista: Spero che #RiccardoFerri faccia capire a qualcuno cosa significa indossare maglia #inter alcuni pensano di sentirsi cam… - FondazioneNE : Negli ultimi mesi il dibattito sul “sorpasso” dell’Emilia-Romagna nei confronti del Veneto ha guadagnato l’attenzio… - FCInter_pl : RT @UEFAcom_it: ???? ???????????????? della Champions League e dell'Inter Buon compleanno @javierzanetti! ???? #UCL -

TUTTO mercato WEB

In Europagol in arrivo in Slovan Bratislava - Olympiacos: i campioni di Grecia in carica, già usciti dalla, hanno nuovamente deluso facendosi fermare in casa (1 - 1) dagli ...... i continui cambi di modulo e formazione o il fatto di essere passato in pochi mesi dalla lotta per lo scudetto a quella per un posto al preliminare di. Chi conosce Lippi racconta ... Champions League, ecco il quadro dei playoff: in palio gli ultimi 6 posti nella fase a gironi CHAMPIONS LEAGUE - Dopo essersi laureato primo allenatore della storia a vincere tutti i top 5 campionati europei "Re Carlo Magno" Ancelotti è il primo di sempr ...Nel novembre 2006, viene chiamato dall’Udinese per affiancare il suo mentore Giovanni Galeone in veste di collaboratore tecnico. Nel giugno è stato scelto come allenatore dal Lecco, squadra neopromoss ...