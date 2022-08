Cerveteri, al via il servizio di bike sharing: due le nuove postazioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Cerveteri – Un’alternativa valida e ad impatto zero sull’ambiente per spostarsi in città. Ha preso ufficialmente il via a Cerveteri il nuovo servizio di bike sharing, un progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e che ha visto il Comune etrusco aggiudicarsi importanti contributi insieme al Comune di Fiumicino. Due le stazioni di bike sharing posizionate a Cerveteri, una in Via Paolo Borsellino, proprio davanti l’Istituto Enrico Mattei, l’altra davanti la Stazione Ferroviaria Marina di Cerveteri. Le biciclette sono disponibili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per rispondere a tutte le esigenze di mobilità: non solo turisti, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022)– Un’alternativa valida e ad impatto zero sull’ambiente per spostarsi in città. Ha preso ufficialmente il via ail nuovodi, un progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e che ha visto il Comune etrusco aggiudicarsi importanti contributi insieme al Comune di Fiumicino. Due le stazioni diposizionate a, una in Via Paolo Borsellino, proprio davanti l’Istituto Enrico Mattei, l’altra davanti la Stazione Ferroviaria Marina di. Le biciclette sono disponibili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per rispondere a tutte le esigenze di mobilità: non solo turisti, ...

