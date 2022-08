Centrodestra, al via la prima bozza del programma di governo in 15 punti. Al primo posto Europa e Alleanza Atlantica (Di giovedì 4 agosto 2022) “L’Italia domani. programma quadro per un governo di Centrodestra”. È questo il titolo della prima bozza di programma varata dal tavolo degli alleati, che si è tenuta al Senato con i responsabili dei partiti. Per Fdi erano presenti il senatore Giovanbattista Fazzolari e l’Europarlamentare Raffaele Fitto. A rappresentare la Lega Armando Siri e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Per Forza Italia Alessandro Cattaneo e il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli. Al via la bozza di programma del Centrodestra “È proseguito il lavoro di definizione dei temi. E si è trovata una sintesi, Intorno all’impianto su cui ruoterà la proposta politica della coalizione. Il Centrodestra unito ha una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) “L’Italia domani.quadro per undi”. È questo il titolo delladivarata dal tavolo degli alleati, che si è tenuta al Senato con i responsabili dei partiti. Per Fdi erano presenti il senatore Giovanbattista Fazzolari e l’rlamentare Raffaele Fitto. A rappresentare la Lega Armando Siri e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Per Forza Italia Alessandro Cattaneo e il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli. Al via ladidel“È proseguito il lavoro di definizione dei temi. E si è trovata una sintesi, Intorno all’impianto su cui ruoterà la proposta politica della coalizione. Ilunito ha una ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - CosimoMartonge1 : RT @SecolodItalia1: Centrodestra, al via la prima bozza del programma di governo in 15 punti. Al primo posto Europa e Alleanza Atlantica ht… - SecolodItalia1 : Centrodestra, al via la prima bozza del programma di governo in 15 punti. Al primo posto Europa e Alleanza Atlantic… - pino_nostro : RT @mpiacenonaver1: ANSiA +++ Ultima ora +++ Centrodestra: 'Dobbiamo prendere spunto dall' episodio successo a #Soverato. Perchè pagare i… - amariMarisa : RT @mpiacenonaver1: ANSiA +++ Ultima ora +++ Centrodestra: 'Dobbiamo prendere spunto dall' episodio successo a #Soverato. Perchè pagare i… -