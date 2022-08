(Di giovedì 4 agosto 2022) Edinsonpotrebbe fare ritorno in Sudamerica durante questa estate:delforse sarà quella decisiva Forse saràall’per Edinson, svincolato e protagonista di numerose voci di calciomercato. Il futuro del Matador però potrebbe essere in Sudamerica: secondo quanto riportato da ESPN, l’uruguagio starebbe seriamentendodel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

void_lun4 : Non ho ancora superato il video di addio di Dries 'Ciro' Mertens mi disp. Pari all'addio di Lavezzi, Cavani e Hamsik. - brurbina : Non riesco a capire se è stato più doloroso l'addio del pocho, quello di cavani, quello di hamsik o quello di ciruz… -

Calcio News 24

Leggi anche - Napoli, Olivera si presenta: "Qui per fare bene: mi manda... quella che da dopo l'di Hamsik, nessuno aveva osato prendere. Coraggio, grinta e anche doti ... me ne hanno parlato bene del club i miei connazionali Gargano, Bogliacino e. Anche Edy mi ha ... Cavani, addio Europa: valuta l'offerta del Boca Juniors Edinson Cavani potrebbe fare ritorno in Sudamerica durante questa estate: l’offerta del Boca Juniors forse sarà quella decisiva Forse sarà addio all’Europa per Edinson Cavani, svincolato e protagonist ...Il Napoli e Mertens, una avventura finita per tanti motivi segreti. Il ricordo rimane indelebile nel cuore di tutti i tifosi però.