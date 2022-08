Caso Mario Biondo, il cameraman “È stato ucciso”. Parla la mamma (Di giovedì 4 agosto 2022) La madre di Mario Biondo, il cameraman morto a Madrid, chiede di riaprire le indagini e confida le sue ipotesi al Corriere della Sera. In una intervista profonda, la donna chiede giustizia per il figlio trovato senza vita a Madrid il 30 maggio 2013, impiccato. Non un suicidio ma un omicidio secondo Santina D’Alessandro, madre del cameraman palermitano. “Aveva scoperto cose che qualcuno, molto potente, aveva interesse a non far venir fuori. C’è stato dolo, non colpa. C’è stato un depistaggio”, le parole della donna che 9 anni dopo la perdita del figlio chiede di fare luce sulla vicenda, chiede giustizia, chiede di riaprire il Caso. “Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dire che mio figlio non si è suicidato, ma è stato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) La madre di, ilmorto a Madrid, chiede di riaprire le indagini e confida le sue ipotesi al Corriere della Sera. In una intervista profonda, la donna chiede giustizia per il figlio trovato senza vita a Madrid il 30 maggio 2013, impiccato. Non un suicidio ma un omicidio secondo Santina D’Alessandro, madre delpalermitano. “Aveva scoperto cose che qualcuno, molto potente, aveva interesse a non far venir fuori. C’èdolo, non colpa. C’èun depistaggio”, le parole della donna che 9 anni dopo la perdita del figlio chiede di fare luce sulla vicenda, chiede giustizia, chiede di riaprire il. “Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dire che mio figlio non si è suicidato, ma è...

