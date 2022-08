Caso Griner | la star del basket Usa condannata in Russia a 9 anni per traffico di droga

pat7331 : Moltissimi commenti sulle testate giornalistiche americane sul caso #Griner sono giustizialisti. Riassumendo grezza… - FrancoScarsell2 : Si alza la tensione sul caso Griner tra Russia e Usa. Subito dopo la sentenza con cui il tribunale di Khimki,alla p… - Eurosport_IT : La superstar Wnba è rinchiusa in un carcere di Mosca da quasi 6 mesi ?? #Griner | #WNBA - bball_evo : CASO GRINER ?? - La giocatrice delle Mercury è stata condannata a 9 anni dopo essere stata giudicata colpevole di tr… - CosenzaChannel : Brittney Griner condannata in Russia a 9 anni di carcere -

Nella sua requisitoria, il procuratore Nikolai Vlasenko aveva chiesto alla corte "di dichiararecolpevole e di condannarla a nove anni e sei mesi in prigione", oltre al pagamento di una multa ...La richiesta è arrivata oggi, durante le arringhe conclusive del processo contro, arrestata sei mesi fa in aeroporto a Mosca perché trovata in possesso di olio di cannabis. Russia, Brittney ...La campionessa del basket statunitense, Brittney Griner, è stata condannata in Russia a nove anni e mezzo di carcere e un milione di rubli di multa per detenzione e contrabbando di stupefacenti. Quest ...GRINER CONDANNATA IN RUSSIA - Dall'arresto al processo: tutte le tappe dell'odissea della campionessa di basket Usa [LEGGI] ...