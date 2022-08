Caso Griner, la procura russa chiede 9 anni e mezzo di carcere per la cestista americana (Di giovedì 4 agosto 2022) La star del basket femminile era stata arrestata a Mosca a febbraio perché trovata in possesso di olio di cannabis. Verdetto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) La star del basket femminile era stata arrestata a Mosca a febbraio perché trovata in possesso di olio di cannabis. Verdetto ...

NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Russia-Usa: caso Griner, la procura di Mosca chiede 9 anni e mezzo di prigione per la star del basket americano - TelevideoRai101 : Caso Griner,Procura Mosca chiede 9 anni - LaStampa : Russia-Usa: caso Griner, la procura di Mosca chiede 9 anni e mezzo di prigione per la star del basket americano - CorriereAlpi : Russia-Usa: caso Griner, la procura di Mosca chiede 9 anni e mezzo di prigione per la star del basket americano - nuova_venezia : Russia-Usa: caso Griner, la procura di Mosca chiede 9 anni e mezzo di prigione per la star del basket americano -