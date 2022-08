Casalbore Art Festival | il programma della terza edizione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Il 7 e l’8 agosto avrà luogo ladelArt, che riprende vita nell’ameno comune irpino, dopo due anni di sospensione a causapandemia. L’iniziativa nasce nel 2018 dal direttore artistico Fabio Corso, per dare luce ai talenti locali e proporre percorsi formativi di pittura e fotografia, opportunità preziosa anche per la valorizzazione del borgo antico e la promozione dei prodotti del posto con degustazioni e stand gastronomici. Ad accogliere i visitatori all’ingresso del Castello, che cinge la maestosa torre Normanna, farà gli onori di casa un gomitolo gigante, il cui filo guiderà gli ospiti in percorsi sensoriali, attraverso i caratteristici vicoli del centro storico, impreziosito da installazioni artistiche, realizzate usando ...