(Di giovedì 4 agosto 2022) Parole durissime quelle usate dall’ex giocatore del Liverpool, Jamie, per parlare del campione portoghese in un’intervista a Sky Bet. «Ho sempre pensato che il suo ritorno fosse qualcosa di strano, sentivo che questo momento sarebbe arrivata, anche seavesse fatto bene. Quindi, ora la situazione è complicata per loperché altrinon lo vogliono. E penso che se chiedi a Ten Hag, non credo chelui lo voglia. E non sono davvero sicuro che lo spogliatoio delvogliaal momento». Non solo. Anche Gary Neville ha parlato di CR7. «Lasciarlo andare è l’unica opzione per il. Sarà uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi e ...

cipmikymatt : RT @napolista: Carragher: «Nessun club vuole Cristiano #Ronaldo, forse nemmeno il Manchester United» L’ex Liverpool a Sky Bet: «Ho sempre… - napolista : Carragher: «Nessun club vuole Cristiano #Ronaldo, forse nemmeno il Manchester United» L’ex Liverpool a Sky Bet: «H… - romanzotweet : “Ho sempre pensato che fosse un acquisto strano per il Man United..” [Jamie Carragher - ??Sky Sports] Anche voi… - infoitsport : Carragher attacca CR7: “Nessun club in Europa lo vuole, ma neanche lo United, Ten Hag e lo spogliatoio!” -

Il Posticipo

Jamie, leggenda del Liverpool e ora apprezzato talent televisivo, è stato molto chiaro: "top club europeo lo vuole" (parole riportate dal The Sun). In effetti, non sembrano esserci ...Intanto Tiarne, australiana, ha steso due lenzuola e si è accampata a terra nello scalo ... in questi tempi di redistribuzione di risorse ed equilibri globali, non mancano incampo. Il ... Carragher attacca CR7: “Nessun club in Europa lo vuole, ma neanche lo United, Ten Hag e lo spogliatoio!” E non sembra neanche che il Manchester United sarà in grado di liberarsene, quindi al momento non c'è una squadra che lo voglia. E per Carragher, al momento CR7 non ha una destinazione. Redazione Il P ...In molti non condividono l'idea del Manchester United di trattenere per un altro anno ancora Cristiano Ronaldo, fra cui due ex stelle del calcio inglese ...