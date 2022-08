"Carmen, sto per farlo...": l'audio rubato a Wanda Nara, con Icardi finisce in disgrazia (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci risiamo: tra Wanda Nara e Mauro Icardi ecco una nuova, possibile, crisi coniugale. Stavolta, però, potrebbe essere insanabile e definitiva, come riportano alcuni media argentini. Nel pomeriggio italiano, la mattinata sudamericana, è andato in onda il programma televisivo ‘Los Angeles de la Mañana', che ha messo in onda un messaggio audio attribuito alla moglie dell'attaccante, rivolto alla domestica. Le stanche parole della donna non lascerebbero spazio all'interpretazione: "Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio". Le questioni interne della coppia ritornano quindi d'attualità, dopo la crisi del 2021 scatenata dal presunto flirt del calciatore, ex capitano dell'Inter e oggi al Psg, con la bella China Suarez. Wanda: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci risiamo: trae Mauroecco una nuova, possibile, crisi coniugale. Stavolta, però, potrebbe essere insanabile e definitiva, come riportano alcuni media argentini. Nel pomeriggio italiano, la mattinata sudamericana, è andato in onda il programma televisivo ‘Los Angeles de la Mañana', che ha messo in onda un messaggioattribuito alla moglie dell'attaccante, rivolto alla domestica. Le stanche parole della donna non lascerebbero spazio all'interpretazione: "Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio". Le questioni interne della coppia ritornano quindi d'attualità, dopo la crisi del 2021 scatenata dal presunto flirt del calciatore, ex capitano dell'Inter e oggi al Psg, con la bella China Suarez.: ...

