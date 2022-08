Carlotta Dell’Isola in crisi con Nello Sorrentino: “Ho bisogno di staccarmi”, lo sfogo shock (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ crisi tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino dopo nemmeno due mesi e mezzo dal matrimonio e dieci anni di fidanzamento. Proprio alcune ore fa, come vi avevamo raccontato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva svelato un retroscena e si era mostrata anche un po’ interdetta. Carlotta Dell’Isola: “Ho bisogno di staccarmi da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 agosto 2022) E’tradopo nemmeno due mesi e mezzo dal matrimonio e dieci anni di fidanzamento. Proprio alcune ore fa, come vi avevamo raccontato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva svelato un retroscena e si era mostrata anche un po’ interdetta.: “Hodida... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

