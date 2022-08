Carlo Calenda umiliato dai suoi: attenzione a questa foto | Guarda (Di giovedì 4 agosto 2022) Adottando il teorema-Calenda, per cui la politica si risolve nella pseudoarguzia social, la giornata di ieri dello stesso Calenda è stata una débâcle. Il "Churchill dei Parioli", come da sfottò di Dagospia, ha sfornato quattro post di seguito per spiegare l'accordicchio col Pd. E ogni volta è stato respinto con perdite, subissato di critiche e di stroncature, ricondotto al suo buffo tatticismo di minuscolo cabotaggio. Più che una serie di commenti, è stato un fuoco di fila, un'unica rivolta social contro l'ossimoro dei sedicenti centristi "liberali" che vanno col partito della patrimoniale e delle regalie ai diciottenni, di cui proponiamo un parzialissimo estratto. «Vergognatevi». «Opportunisti dai collegi blindati». "Le ammucchiate non vengono premiate dai cittadini". "Ha venduto il terzo polo, l'anima, il futuro del Paese, per qualche miserabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Adottando il teorema-, per cui la politica si risolve nella pseudoarguzia social, la giornata di ieri dello stessoè stata una débâcle. Il "Churchill dei Parioli", come da sfottò di Dagospia, ha sfornato quattro post di seguito per spiegare l'accordicchio col Pd. E ogni volta è stato respinto con perdite, subissato di critiche e di stroncature, ricondotto al suo buffo tatticismo di minuscolo cabotaggio. Più che una serie di commenti, è stato un fuoco di fila, un'unica rivolta social contro l'ossimoro dei sedicenti centristi "liberali" che vanno col partito della patrimoniale e delle regalie ai diciottenni, di cui proponiamo un parzialissimo estratto. «Vergognatevi». «Opportunisti dai collegi blindati». "Le ammucchiate non vengono premiate dai cittadini". "Ha venduto il terzo polo, l'anima, il futuro del Paese, per qualche miserabile ...

Mov5Stelle : La prima stagione della serie tv con protagonisti Enrico Letta e Carlo Calenda si è conclusa, con le immagini dell’… - lucianonobili : “Sono prese in giro degli elettori”. Non avrei saputo dirlo meglio di Carlo Calenda. #iovotoItaliaViva - ricpuglisi : Carlo Calenda equidistante tra centro sinistra e centro destra. E io ho delle bellissime treccine rasta - Fed28319434 : @eziomauro Carlo Calenda invece sarebbe proprio esperto per fare il premier...se vince l'armata Brancaleone avremo… - MenicaBersani : RT @dariodangelo91: Non tutti sanno che Carlo #Calenda è un grande estimatore di Winston Churchill. Chi gli vuole bene deve augurarsi che q… -