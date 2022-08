Carfagna spara sugli ex: 'Forza Italia è diventata una corrente della Lega' (Di giovedì 4 agosto 2022) La ministra per il Sud Mara Carfagna, passata ad Azione, continua ad attaccare il suo vecchio partito, che ieri ancora le dava della traditrice: "Berlusconi ha preso la decisione di far cadere il ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) La ministra per il Sud Mara, passata ad Azione, continua ad attaccare il suo vecchio partito, che ieri ancora le davatraditrice: "Berlusconi ha preso la decisione di far cadere il ...

Stefano___1970 : Carfagna spara sugli ex: 'Forza Italia è diventata una corrente della Lega' ?@berlusconi? la tua ex velina butta fa… - Stefano___1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - paolomaestri2 : @mara_carfagna @svimez Lei spara balle...ormai è proprio del PD. Bel finale per lei. - MARCO75936887 : @DaCaiomauro @mara_carfagna E le spara pure grosse...senza risparmiarsi !!! -