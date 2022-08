Carceri, un altro caso di violenza contro i poliziotti al Regina Coeli. La denuncia del Sappe (Di giovedì 4 agosto 2022) Proseguono gli episodi di violenza nelle Carceri laziali, dove non passa giorno nel quale non si registrino da un lato situazioni violente ed eventi critici e dall’altro le richieste di urgenti provvedimenti da parte dei rappresentati sindacali Sappe dei poliziotti penitenziari. L’ultimo grave evento è accaduto, come riporta il segretario regionale Lazio del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) Maurizio Somma, nella Casa circondariale Regina Coeli di Roma. «Ieri mattina, durante la perquisizione ordinaria, in una cella della Terza Sezione si sono verificate delle forti intemperanze da parte degli occupanti, in particolare da parte di un detenuto albanese, che non gradendo il sequestro di alcuni oggetti non consentiti, tra cui un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Proseguono gli episodi dinellelaziali, dove non passa giorno nel quale non si registrino da un lato situazioni violente ed eventi critici e dall’le richieste di urgenti provvedimenti da parte dei rappresentati sindacalideipenitenziari. L’ultimo grave evento è accaduto, come riporta il segretario regionale Lazio del(Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) Maurizio Somma, nella Casa circondarialedi Roma. «Ieri mattina, durante la perquisizione ordinaria, in una cella della Terza Sezione si sono verificate delle forti intemperanze da parte degli occupanti, in particolare da parte di un detenuto albanese, che non gradendo il sequestro di alcuni oggetti non consentiti, tra cui un ...

