Canale 5 | arriva La Mante | tutto sulla nuova fiction

(Di giovedì 4 agosto 2022) Laè lache si prepara a debuttare su Mediaset. Stando alle prime indiscrezioni, la produzione, che vede la bravissima attrice Carol Bouquet come protagonista, dovrebbe sbarcare su5 nei prossimi giorni, in modo da accompagnare i telespettatori verso l'inizio della stagione 2022/2023.5:laLaNella serata di mercoledì 3 agosto 2022,5 ha portato a termine la messa in onda dellagreca La strada del silenzio. Tralasciando gli ascolti, che non sempre sono stati soddisfacenti, Mediaset si trova a dover sostituire il titolo con un'altra produzione che riesca a tenere compagnia ai telespettatori. Secondo un'indiscrezione lanciata da Davide Maggio, il ...

POPCORNTVit : La Mante arriva su Canale 5: tutto sulla serie thriller con Carole Bouquet - Gio55981465 : RT @Mattiabuonocore: BOOM! Su Canale 5 arriva La Mante via @davidemaggio - silviadevicari : RT @Gi01992: - FanClubAlbatros : RT @Gi01992: - fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: BOOM! Su Canale 5 arriva La Mante via @davidemaggio -

DavideMaggio.it

... la derivazione oggi nonneanche al 50% della condizione di normalità. Calo d'acqua anche ... Per quanto riguarda ilCavour (area Centro Sesia), infine, l'attuale erogazione è di 5 moduli a ...Il 16 e 17 agosto e il 23 e 24 agostol'antipasto di Champions League con le gare d'andata e ... Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su5 il martedì (la miglior partita per ... BOOM! Su Canale 5 arriva La Mante In poco più di 11 anni siete stati oltre mezzo milione ad iscrivervi al nostro canale Youtube, e questa è l'occasione giusta per ringraziarvi e impegnarci sempre di più ad informare, stupire e diverti ...LDA si prepara per il rilascio del primo video ufficiale e intanto prende parte al Coca Cola Summer Festival con il nuovo singolo Lo que mas nos duele: che succede dopo Amici 21