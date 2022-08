Camorra | boss sfuggito ad un blitz | catturato da agenti nel napoletano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile e il commissariato San Paolo hanno arrestato a Marano, in provincia di Napoli, Antonio Carillo, 31 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento di vertice dell’omonimo clan. Il 31enne eraa unscattato nel quartiere Pianura del capoluogo, lo scorso 14 luglio. Gli investigatori da allora tenevano sotto controllo amici e parenti del fuggitivo. I poliziotti lo hanno identificato e bloccato in un’abitazione: lui non ha opposto resistenza e non era armato. Il 14 luglio, nel quartiere periferico di Napoli, la Squadra Mobile, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha notificato due distinte ordinanze a indagati ritenuti legati al gruppo malavitoso guidato da Carillo, nipote dell’exoggi “pentito” Pasquale Pesce, e un’altra nei confronti di elementi ritenuti ...