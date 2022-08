' Camminando il Montalbano' Passeggiate per turisti e residenti - Cronaca - lanazione it

Naz_Montecatini : 'Camminando il Montalbano' Passeggiate per turisti e residenti -

LA NAZIONE

Le escursioni con guide per andare alla scoperta nella tranquillità della natura delle bellezze del ...... a est da Firenze, via Pistoia per il Cammino di San Jacopo e da Firenze viaper la Via ...si apprende,si conoscono le persone più profondamente,si sanano ... "Camminando il Montalbano" Passeggiate per turisti e residenti Le escursioni con guide per andare alla scoperta nella tranquillità della natura delle bellezze del territorio ...C’è ancora tempo per iscriversi all’ultima delle quattro escursioni a piedi di “Camminando il Montalbano“, organizzate dal Comune di Lamporecchio e dall’ Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio.