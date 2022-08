Caldo in Italia, il pediatra: “Proteggere occhi e pelle bimbi non solo al mare” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Sull’Italia è arrivata una nuova ondata di calore con temperature molto sopra la media e i bambini molto piccoli sono tra le categorie più a rischio. “L’errore più frequente che fanno i genitori è sottovalutare il Caldo e il sole in città. Sono attenti se stanno in vacanze al mare, ma meno quando fanno una passeggiata al parco. Mentre gli occhi e la pelle vanno sempre protetti, i primi con occhiali da sole se il bimbo riesce a indossarli e la seconda con le creme solari ad alta protezione”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute sui rischi che corrono i più piccoli con il grande Caldo è Antonio D’Avino, presidente della Fimp, la Federazione Italiana medici pediatri. Il bollino rosso, ovvero l’allerta di livello 3 del bollettino delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Sull’è arrivata una nuova ondata di calore con temperature molto sopra la media e i bambini molto piccoli sono tra le categorie più a rischio. “L’errore più frequente che fanno i genitori è sottovalutare ile il sole in città. Sono attenti se stanno in vacanze al, ma meno quando fanno una passeggiata al parco. Mentre glie lavanno sempre protetti, i primi conali da sole se il bimbo riesce a indossarli e la seconda con le creme solari ad alta protezione”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute sui rischi che corrono i più piccoli con il grandeè Antonio D’Avino, presidente della Fimp, la Federazionena medici pediatri. Il bollino rosso, ovvero l’allerta di livello 3 del bollettino delle ...

