Calciomercato Torino, pronto il grande colpo dalla Premier League! (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Torino, negli ultimi giorni, è una delle squadre più attive sul mercato; l'obiettivo è cercare di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di Ivan Juric. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito web, il ds Vagnati starebbe cercando di portare in Italia il centrocampista del West Ham, Nikola Valsic. Calciomercato Valsic Torino Il calciatore croato risulta essere fuori dai piani della dirigenza londinese e su di lui ci sono diverse squadre europee, per questo motivo la trattativa potrebbe non essere facile per il club piemontese. Il West Ham, però, sembra disposto a cedere il giocatore in prestito; il Torino nel frattempo sta cercando di portarsi il più avanti possibile in ambito mercato, la sensazione è che il club del patron Urbano Cairo si muoverà seriamente per portare il ...

