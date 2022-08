Calciomercato | sorpresa Cavani | “Vuole strappare il sì”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Presto potrebbe decidersi il futuro di Edinson. ‘El Matador’ potrebbe finire in un campionato nel quale ancora non ha mai giocato. Per prepararsi ai Mondiali, Luis Suarez ha compiuto una scelta di cuore ed è tornato, firmando quasi in bianco, al suo Nacional de Montevideo, in patria. Le intenzioni di Edinsonal momento sono diverse. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MarcoGuidi13 : Il #Bruges ha ceduto #Openda, #DeKetelaere, #Nsoki (sorpresa, gran prospetto) e probabilmente venderà #Lang. Il mot… - DiMarzio : Dopo la tempesta di ieri...il @TorinoFC_1906 batte un colpo: a sorpresa arriva Valentino #Lazaro dall'@Inter #calciomercato @SkySport - cmdotcom : #Juve, mossa a sorpresa: contatti per #Kostic, si tenta il sorpasso in extremis al #WestHam - ilfuFlavio : RT @MarcoGuidi13: Il #Bruges ha ceduto #Openda, #DeKetelaere, #Nsoki (sorpresa, gran prospetto) e probabilmente venderà #Lang. Il motivo? C… - NandoNuovo : RT @MarcoGuidi13: Il #Bruges ha ceduto #Openda, #DeKetelaere, #Nsoki (sorpresa, gran prospetto) e probabilmente venderà #Lang. Il motivo? C… -

Commenta per primo Ancora nessuna certezza per il futuro di Edinson Cavani . Come riportato dalla Bild , però, nelle ultime ore è avanzata per l'ex attaccante del Napoli l'ipotesi Borussia Dortmund . ...... stando ai dati di Transfertmarket (sito specializzato in), risulta seconda tra i ... L'arrivo dell'ala Di Maria, ex Real Madrid e Paris Saint Germain, del difensore Bremer,...Una sintesi dei principali colpi di mercato in Serie A a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato. Il ritorno di Lukaku all’Inter, la “joya” Dybala che passa dalla Juventus alla Roma, Pogba e Di ...Gonzalo Escalante si trasferirà in prestito alla Cremonese: il giocatore pronto a lasciare la Lazio. I dettagli A sorpresa Gonzalo Escalante si trasferisce alla Cremonese. Il giocatore – che sembrava ...