Calciomercato Roma | per la difesa il nuovo obiettivo è Bailly

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ildellanon si rasserena mai: dall’Inghilterra rimbalza con insistenza il nome diper laDopo l’arrivo in pompa magna di Wijnaldum a Ciampino, ildellanon sembra giunto al capolinea. Dall’Inghilterra numerosi tabloid riportano il forte interesse per il difensore ivoriano, pupillo di Mourinho dai tempi del Manchester United. La missione londinese di Tiago Pinto per ascoltare l’offerta del Tottenham per Zaniolo potrebbe subire una deviazione… L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M:… - Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si lavora alle uscite di #Villar alla @sampdoria e di #Veretout all'@OM_Officiel - lollo1816 : RT @DiMarzio: #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M: @GWijnaldum arriva… - JulzOa : RT @Gazzetta_it: Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto -

Ildellanon si rasserena mai: dall'Inghilterra rimbalza con insistenza il nome di Bailly per la difesa Dopo l'arrivo in pompa magna di Wijnaldum a Ciampino, ildella ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiMertens e non solo: i big ancora senza squadra Paulo Dybala ha accettato l'offerta dellae non è più svincolato, ma ci sono ...L'avvicinarsi al via dei campionati accelera i tempi del calciomercato e ogni giorno diversi discorsi in essere arrivano al dunque. E' il caso della trattativa tra Roma e Psg per Georginio WIJNALDUM.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...