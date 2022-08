Calciomercato Napoli, per il centrocampo ritorna l’ipotesi Veretout (Di giovedì 4 agosto 2022) Calciomercato Napoli, per il centrocampo sarebbe ritornata l’ipotesi Jordan Veretout. Il Napoli continua le sue trattativa per quanto riguarda il Calciomercato ed a quanto sembra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 agosto 2022), per ilsarebbetaJordan. Ilcontinua le sue trattativa per quanto riguarda iled a quanto sembra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - DiMarzio : #Calciomercato, @SassuoloUS | Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione. La situazione tra @sscnapoli e @juventusfc… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, incontro interlocutorio con il @SassuoloUS per #Raspadori - TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #Napoli Mentre continuano i contatti serrati con il #CFC per il prestito di Kepa, il Napoli ha già… - mayoraltitolare : RT @Gazzetta_it: Napoli, imbarazzo nello spogliatoio. Stupore e silenzio per Osimhen e Anguissa -