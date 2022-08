Calciomercato Juventus | Perin si esalta contro il Real Madrid e ora lo vogliono in Germania

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 4 agosto 2022) Mattiaha disputatoilin amichevole una grande partita che gli ha garantito le attenzioni di grandi club tedeschi. In moltissimi erano convinti che Mattiaavrebbe potuto diventare uno dei migliori portieri in giro per l’Italia, con il suo impatto a livello giovanile che è stato davvero il primo livello, peccato che il suo passaggio allaabbia dimostrato pienamente come il ragazzo possa essere adatto solo alla provincia, ma di recente è cresciuto ancora di più. LaPresseSi può già dire assolutamente che Mattiasia stata una delle più grandi delusioni sul lungo periodo del calcio italiano, considerando infatti come i ragazzi di Latina abbia dimostrato a livello giovanile di poter essere un grandissimo numero uno, ma una volta ...