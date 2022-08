Calciomercato: Brighton 'Nessun accordo con altri club per Cucurella' (Di giovedì 4 agosto 2022) Smentita l'intesa con il Chelsea per la cessione dell'esterno sinistro. MADRID (SPAGNA) - Il Chelsea ieri sera sembrava a un passo dall'acquisto di Marc Cucurella. I Blues, secondo i media spagnoli, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Smentita l'intesa con il Chelsea per la cessione dell'esterno sinistro. MADRID (SPAGNA) - Il Chelsea ieri sera sembrava a un passo dall'acquisto di Marc. I Blues, secondo i media spagnoli, ...

Bertolca10 : Il Chelsea annuncia Marc #Cucurella per 60 milioni, ma il Brighton smentisce l'accordo. Nessun accordo sulla cessio… - sportli26181512 : Niente Inter, niente Juve: Udogie ha detto sì Tottenham, ma resta un anno in Serie A: Ci ha pensato la Juventus, ci… - calciomercato_m : MERCATO - Il Brighton smentisce di aver trovato accordi per la cessione di Cucurella - Luxgraph : Chelsea, spesa monstre per Cucurella: oltre 60 milioni al Brighton - news_mercato_ : #Calciomercato, Marc #Cucurella sarà un nuovo giocatore del #Chelsea: al #Brighton andranno circa 63 milioni di euro -