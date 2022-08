Calcio | Serie A lancia il bando per gli highlights da 6 milioni a stagione

(Di giovedì 4 agosto 2022) Milano, 4 ago. - (Adnkronos) - La LegaA ha pubblicato sul proprio sito ufficiale "l'Offerta al Mercato per i diritti audiovisivi Pacchetto non esclusivo a pagamento per il territorio Italiano relativo al Campionato diA stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024", che riguarda glidel massimo campionato di. Sky ora potrà aggiudicarsi e trasmettere glia pagamento, di cui non aveva i diritti e per cui serviva il via libera alla Lega da parte di Dazn. Il pacchetto vale 6di euro a

Gazzetta_it : La Roma piazza un altro colpo: preso #Wijnaldum - Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - Gazzetta_it : Chi è Yildiz, il super teenager che la Juve ha soffiato a Bayern e Barça - emamarro : RT @sportface2016: #Sky-#Dazn, c'è l'accordo: l'app tornerà sulla piattaforma Comcast - Tomas1374 : RT @tuttosport: #Brady a #VillarPerosa: «Che emozione rivedere #Furino. #Juve sempre grande» ?? -

la Repubblica

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Juve - Juve U23 2 - 0 e invasione pacifica dei tifosi Dopo due anni la Juventus torna a Villar Perosa per la classica amichevole 'in famiglia' Juventus - Juve ..."Anche l'anno scorso siamo partiti per vincere". A margine della tradizionale festa bianconera di Villar Perosa, Massimiliano Allegri commenta così le ambizioni di ritorno allo scudetto della Juventus,... Calcio in tv, abbonamenti e costi: come seguire Serie A, Champions, Europa League, Conference e Serie B Nato a Scandiano (RE) il 31.12. 2002, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, nella passata stagione ha disputato 32 gare in serie C con la maglia della Vis Pesaro. Stefano innanzitutto ben venuto ...Milano, 4 ago. – (Adnkronos) – La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio sito ufficiale “l’Offerta al Mercato per i diritti audiovisivi Pacchetto non esclusivo a pagamento per il territorio Italiano r ...