Cagliari, Liverani: «Ho bellissime sensazioni, qualcuno mi ha stupito» (Di giovedì 4 agosto 2022) L’allenatore del Cagliari Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Perugia Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Perugia. LA SQUADRA – «E’ la prima partita ufficiale, le sensazioni dopo un mese di allenamento e senza partite da tre punti sono positive. Dopo la partita avremo un quadro un po’ più veritiero. Nello stesso tempo ci sono infortunati e sono situazioni vecchie. Avevamo una tabella da fare e la squadra (escluse le assenze che non possono essere un problema oggi) può affrontare questa partita, sapendo che affrontiamo una squadra di pari livello» ARIA CHE SI RESPIRA – «qualcuno mi ha stupito più di tutti. Quello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) L’allenatore delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Perugia Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Perugia. LA SQUADRA – «E’ la prima partita ufficiale, ledopo un mese di allenamento e senza partite da tre punti sono positive. Dopo la partita avremo un quadro un po’ più veritiero. Nello stesso tempo ci sono infortunati e sono situazioni vecchie. Avevamo una tabella da fare e la squadra (escluse le assenze che non possono essere un problema oggi) può affrontare questa partita, sapendo che affrontiamo una squadra di pari livello» ARIA CHE SI RESPIRA – «mi hapiù di tutti. Quello ...

