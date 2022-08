Caccia alle firme e M5S disinteressati: l’ultima battaglia di de Magistris che parla ancora di rivoluzione (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuando scopre il simbolo di “Unione popolare”, è attorniato dai giornalisti e da una pattuglia di fedelissimi: dall’ex vicesindaco Carmine Piscopo a Giovanni Pagano fino all’unica assessora che è durata tutti e dieci gli anni della sua esperienza amministrativa al Comune di Napoli, Annamaria Palmieri. Il gran caldo e l’ammuina della stanza del suo comitato elettorale, poi, non fanno altro che esaltare il suo consueto vigore. Luigi de Magistris si infiamma quando sente parlare di Mario Draghi, ad esempio. Un paradosso, visto che il premier è l’uomo che, col Patto per Napoli, ha salvato Palazzo San Giacomo dal dissesto visto i 5 miliardi debito con cui lo ha lasciato lui 10 mesi fa. Ma tant’è: ognuno ha la sua ricostruzione delle cose. E la senatrice ex grillina Paola Nugnes, nel corridoio del comitato, specifica ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuando scopre il simbolo di “Unione popolare”, è attorniato dai giornalisti e da una pattuglia di fedelissimi: dall’ex vicesindaco Carmine Piscopo a Giovanni Pagano fino all’unica assessora che è durata tutti e dieci gli anni della sua esperienza amministrativa al Comune di Napoli, Annamaria Palmieri. Il gran caldo e l’ammuina della stanza del suo comitato elettorale, poi, non fanno altro che esaltare il suo consueto vigore. Luigi desi infiamma quando sentere di Mario Draghi, ad esempio. Un paradosso, visto che il premier è l’uomo che, col Patto per Napoli, ha salvato Palazzo San Giacomo dal dissesto visto i 5 miliardi debito con cui lo ha lasciato lui 10 mesi fa. Ma tant’è: ognuno ha la sua ricostruzione delle cose. E la senatrice ex grillina Paola Nugnes, nel corridoio del comitato, specifica ai ...

enpaonlus : Le Associazioni costrette a scrivere alle Istituzioni per chiedere una cosa ovvia: lo stop alla caccia a causa degl… - DinMariagraziaA : È iniziata la caccia alle streghe: 1- - CattoAngelo : RT @GiorgiaMeloni: La mancanza di idee della sinistra - e la debolezza delle poche che le sono rimaste - si manifesta nella ridicola caccia… - demelza72 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sulla caccia alle streghe, stai perdendo tempo. Noi è da tempo che l’abbiamo trovata - MiragliaDiego : @paintitblack01 @sergiopugliese2 @lablegia @m_crosetti Anche tu evidentemente non leggi, io ho detto che non è impo… -