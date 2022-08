Bundesliga al via: fine di un’era per il Bayern, Dortmund rivoluzionato. Nkunku la stella, De Ligt acquisto più caro, sarà all’altezza? | Primapagina (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 19:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Pronti, partenza, via: la nuova stagione del calcio internazionale sta per iniziare e a dare il via tra i top 5 campionati sarà proprio la Bundesliga. Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, sarà questa la prima sfida che aprirà le porte alla stagione 2022/2023. Subito un gran match (in programma venerdì 20:30) tra i campioni di Germania e i freschi vincitori dell’Europa League. Una prima giornata con già match importanti come quello tra un rivoluzionato Borussia Dotrmund e il Bayer Leverkusen. Sono dieci anni che la Bundesliga conosce una sola vincitrice, ovvero il solito grande Bayern Monaco. L’ultimo successo ha portato anche al record di campionati vinti consecutivamente, che precedentemente i bavaresi ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 19:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Pronti, partenza, via: la nuova stagione del calcio internazionale sta per iniziare e a dare il via tra i top 5 campionatiproprio la. Eintracht Francoforte-Monaco,questa la prima sfida che aprirà le porte alla stagione 2022/2023. Subito un gran match (in programma venerdì 20:30) tra i campioni di Germania e i freschi vincitori dell’Europa League. Una prima giornata con già match importanti come quello tra unBorussia Dotrmund e il Bayer Leverkusen. Sono dieci anni che laconosce una sola vincitrice, ovvero il solito grandeMonaco. L’ultimo successo ha portato anche al record di campionati vinti consecutivamente, che precedentemente i bavaresi ...

