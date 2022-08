Bufera a sinistra, lo “strappo” di Letta. Berlusconi di nuovo premier? (Di giovedì 4 agosto 2022) In vista delle elezioni politiche del 25 settembre a sinistra la tensione è già altissima. Il Pd vuole un accordo con sinistra Italiana e Verdi, ma loro non ci stanno, almeno per ora. Dopo aver sfidato Giorgia Meloni a un confronto tv, il segretario del Partito democratico Enrico Letta deve guardare prima e soprattutto dalla sua parte. Perché l’alleanza a sinistra è già in crisi L’alleanza sinistra-Verdi ha fatto saltare l’incontro previsto ieri con il Pd, alla luce delle “novità politiche” emerse, spiegano Nicola Fratoianni, leader di SI, e Angelo Bonelli dei Verdi. “Registriamo comunemente un profondo disagio nel Paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centrosinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 agosto 2022) In vista delle elezioni politiche del 25 settembre ala tensione è già altissima. Il Pd vuole un accordo conItaliana e Verdi, ma loro non ci stanno, almeno per ora. Dopo aver sfidato Giorgia Meloni a un confronto tv, il segretario del Partito democratico Enricodeve guardare prima e soprattutto dalla sua parte. Perché l’alleanza aè già in crisi L’alleanza-Verdi ha fatto saltare l’incontro previsto ieri con il Pd, alla luce delle “novità politiche” emerse, spiegano Nicola Fratoianni, leader di SI, e Angelo Bonelli dei Verdi. “Registriamo comunemente un profondo disagio nel Paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centroche ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le ...

