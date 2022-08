Brittney Griner, la procura russa chiede 9 anni e mezzo di carcere. La cestista americana: «Spero che la politica resti fuori dal mio caso» (Di giovedì 4 agosto 2022) Nove anni e mezzo di detenzione per «possesso di droga». È la pena richiesta dalla procura russa per la star della Wnba Brittney Griner, arrestata il 17 febbraio all’aeroporto internazionale di Sheremetyevo dopo che nel suo bagaglio erano state trovate cartucce di vaporizzatori con olio di cannabis. «Chiedo alla corte di dichiarare Griner colpevole», ha dichiarato nella sua requisitoria il procuratore Nikolai Vlasenko, che ha chiesto anche il pagamento di una multa da un milione di rubli, pari a 16.280 euro. La cestista 31enne, due volte campionessa olimpica con gli Usa e considerata tra le migliori al mondo, si è dichiarata colpevole rifiutando l’accusa di traffico di stupefacenti. Secondo la versione presentata dalla campionessa di ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Novedi detenzione per «possesso di droga». È la pena richiesta dallaper la star della Wnba, arrestata il 17 febbraio all’aeroporto internazionale di Sheremetyevo dopo che nel suo bagaglio erano state trovate cartucce di vaporizzatori con olio di cannabis. «Chiedo alla corte di dichiararecolpevole», ha dichiarato nella sua requisitoria iltore Nikolai Vlasenko, che ha chiesto anche il pagamento di una multa da un milione di rubli, pari a 16.280 euro. La31enne, due volte campionessa olimpica con gli Usa e considerata tra le migliori al mondo, si è dichiarata colpevole rifiutando l’accusa di traffico di stupefacenti. Secondo la versione presentata dalla campionessa di ...

