Brittney Griner condannata a 9 di carcere in Russia | dall’arresto al processo | le tappe dell’odissea della campionessa di basket Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Britneyè stataa nove anni di reclusione. L’ultimo capitolovicendacestista americana che lo scorso 17 febbraio è stata arrestata dalla polizia russa per possesso di olio di cannabis. Arresto che è arrivato una settimana prima dello scoppioguerra in Ucraina: così laolimpica di Rio 2016 e Tokyo 2020 si è ritrovata coinvolta in una vicenda che ha incrociato i rapporti diplomatici ai massimi livelli tra Mosca e Washington. Negli Stati Uniti è scattata la mobilitazione per chiedere la sua liberazione, fino alla richiesta di uno scambio di prigionieri arrivata agià in corso. Ecco tutte ledel caso: 17 febbraio – arresto all’aeroporto di Sheremetyevo Il 17 febbraio ...