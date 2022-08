Brittney Griner, cestista americana condannata a 9 anni in Russia per possesso e contrabbando di droga (Di giovedì 4 agosto 2022) La star del basket Usa Brittney Griner è stata condannata a 9 anni dopo essere stata giudicata colpevole di traffico di droga dal tribunale di Khimki, alla periferia di Mosca. I pubblici... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 agosto 2022) La star del basket Usaè stataa 9dopo essere stata giudicata colpevole di traffico didal tribunale di Khimki, alla periferia di Mosca. I pubblici...

peterkama : Mosca, la star del basket Usa Brittney Griner condannata a nove anni per contrabbando di droga: «Io pedina politica» - maria_mcalabro : RT @repubblica: Russia, Brittney Griner condannata a nove anni di carcere - nemo0703 : C’è a chi non dispiace essere ODIATO. La Russia ???? gode di ciò ! ??????? Russia, la star del basket Usa Brittney Gr… - repubblica : Russia, Brittney Griner condannata a nove anni di carcere - LaVocediNewYork : #BrittneyGriner condannata per contrabbando di droga | Per la cestista USA chiesti 9 anni e mezzo di reclusione. Tr… -