Bonus figli minorenni da 300 euro: come ottenerlo, requisiti e a chi spetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Bonus figli minorenni. Senza dubbio ci troviamo in uno dei periodi storici più difficili che gli italiani stanno affrontando a livello economico. Le agevolazioni e i Bonus non bastano mai, per questo si aggiunge il nuovo Bonus da 300 euro per i minorenni. Il Bonus contro la crisi Con il rincaro dei prezzi anche sul pane, la pasta, carburante, arrivare a fine mese è diventato molto complesso, soprattutto per le famiglie che non dispongono un alto reddito, ma ad essere colpite non sono solo loro. Il nuovo Bonus da 300 euro è stato confermato di recente da parte del governo, per aiutare tutte le famiglie italiane, soprattutto quelle che hanno figli minorenni e che incorrono in una ...

