Bonus facciate, lavori mai eseguiti. Truffa da 3 milioni di euro in Umbria, nel mirino dieci società (Di giovedì 4 agosto 2022) La Procura di Perugia ha ordinato il sequestro preventivo nei confronti di 10 società e 53 persone fisiche – allo stato, sottoposte ad indagini preliminari per emissione di fatture per operazioni inesistenti, Truffa ai danni di ente pubblico, autoriciclaggio e illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 – che avrebbero generato e commercializzato fittizi crediti di imposta relativi al cosiddetto “Bonus facciate” (l’agevolazione fiscale introdotta dal Governo per mitigare gli effetti economici della pandemia e consistente nella detrazione d’imposta pari all’ammontare delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro degli esterni degli edifici). Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) La Procura di Perugia ha ordinato il sequestro preventivo nei confronti di 10e 53 persone fisiche – allo stato, sottoposte ad indagini preliminari per emissione di fatture per operazioni inesistenti,ai danni di ente pubblico, autoriciclaggio e illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 – che avrebbero generato e commercializzato fittizi crediti di imposta relativi al cosiddetto “” (l’agevolazione fiscale introdotta dal Governo per mitigare gli effetti economici della pandemia e consistente nella detrazione d’imposta pari all’ammontare delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro degli esterni degli edifici). Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi L'articolo Secolo d'Italia.

AttilioFarinel1 : RT @SecolodItalia1: Bonus facciate, lavori mai eseguiti. Truffa da 3 milioni di euro in Umbria, nel mirino dieci società - SecolodItalia1 : Bonus facciate, lavori mai eseguiti. Truffa da 3 milioni di euro in Umbria, nel mirino dieci società… - zazoomblog : Frode bonus facciate sequestrati 80 mln di crediti fittizi - #Frode #bonus #facciate #sequestrati - ECardaio : @GiuseppeConteIT Si tutto ok. Ma perché non informiamo meglio sulle truffe (riferibili al bonus facciate) e non met… - Londra15G : RT @ElisabettaGall7: @GiuseppeConteIT Tra superbonus, bonus facciate e altri bonus edilizi ci sono state frodi superiori a 5 miliardi di eu… -