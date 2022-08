Bong Joon-Ho | al via le riprese del nuovo film dopo Parasite Pattinson nel cast

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tremate-Ho è tornato. Il regista, vincitore del premio Oscar per, ha iniziato a girare ila Londra. La pellicola sarà un adattamento del romanzo Mickey7, scritto da Edward Ashton, e ha unstellare, tra cui anche Robert. Di che cosa parla ildi-Ho Ilin lavorazione presso i Warner Bros. Studios a Leavesden presso Watford, nell’Hertfordshire, sembra avere tutti i presupposti per essere un successo. È prodotto dallo stesso regista per la sua casa di produzione, la Offscreen, con Kate Street e alla sua Dooho Choi, oltre alla Plan B di Brad Pitt. Una seconda collaborazione per il regista,Okja ...