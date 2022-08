Bollettino Covid-19 oggi | giovedì 4 agosto | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilaggiornato a2022, con i dati e i numeri delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna.si registrano 42.976 nuovi, 161, 68.947, 42.283 tamponi molecolari, 362 (-34) ricoverati in terapia intensiva, 9.734 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -26.149 gli ...

di Chiara Barison I dati di giovedì 4 agosto. Il tasso di positività è al 17,7% con 242.010 tamponi Sono 42.976 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 45.621, qui il). Sale così ad almeno 21.213.559 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'...I DATI DEL CONTAGIO In Puglia forte crescita decessi, 23 morti Sale il numero delle vittime in Puglia per. Sono 23 i decessi nelle ultime 24 ore come comunicato daldella Regione. I ... Covid, le notizie. Bollettino: 42.976 casi e 161 morti. Tasso di positività al 17,8%. LIVE secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 161 morti. I nuovi casi sono stati individuati su ...Il bollettino relativo al Covid-19 per la giornata di giovedì 4 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione.