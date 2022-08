Bollette gas: cambia calcolo Arera, da quando e novità (Di giovedì 4 agosto 2022) cambia il metodo di calcolo delle tariffe del gas: lo ha comunicato Arera con un’apposita delibera pubblicata lo scorso 29 luglio 2022. Le modifiche sulle Bollette gas saranno introdotte a partire dal 1° ottobre 2022 e riguarderanno solo i clienti che sono ancora nel mercato tutelato. Cosa cambierà per l’esattezza e quali sono le conseguenze sui consumatori? Bollette gas: come cambia il metodo di calcolo delle tariffe Com’è noto, la bolletta del gas si compone di 4 voci di spesa: Materia prima Trasporto e gestione contatore Oneri di sistema Imposte Le novità che entreranno in vigore a ottobre riguarda il costo della materia prima. Il parametro di riferimento non sarà più il TTF (Title Transfer Facility), ovvero il mercato di riferimento per ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 4 agosto 2022)il metodo didelle tariffe del gas: lo ha comunicatocon un’apposita delibera pubblicata lo scorso 29 luglio 2022. Le modifiche sullegas saranno introdotte a partire dal 1° ottobre 2022 e riguarderanno solo i clienti che sono ancora nel mercato tutelato. Cosa cambierà per l’esattezza e quali sono le conseguenze sui consumatori?gas: comeil metodo didelle tariffe Com’è noto, la bolletta del gas si compone di 4 voci di spesa: Materia prima Trasporto e gestione contatore Oneri di sistema Imposte Leche entreranno in vigore a ottobre riguarda il costo della materia prima. Il parametro di riferimento non sarà più il TTF (Title Transfer Facility), ovvero il mercato di riferimento per ...

