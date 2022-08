Bollette e pensioni | ecco gli aiuti Decreto da 14 | 5 miliardi | assegno mensile rivalutato del 2 | 2% | bonus di 200 euro per le categorie finora escluse

gianvitosibilio : RT @AdolfoTasinato: Decreto Aiuti: Mancette, bonus una tantum che sono debiti, il Governo sembra quello di un Paese comunista. Zero svilupp… - andreasionis : RT @sandroz_it: Le sanzioni funzionano....in un anno e mezzo l'euro ha perso il 20% sul dollaro a questo aggiungi inflazione che andrà al 1… - Luxgraph : Dl Aiuti bis: dalle pensioni più alte ai tagli alle bollette e al cuneo fiscale Le misure I sindacati: «Aumenti di… - AdolfoTasinato : Decreto Aiuti: Mancette, bonus una tantum che sono debiti, il Governo sembra quello di un Paese comunista. Zero svi… - sandroz_it : Le sanzioni funzionano....in un anno e mezzo l'euro ha perso il 20% sul dollaro a questo aggiungi inflazione che an… -

... si va dal taglio delleall'ulteriore conferma dello sconto benzina, ma anche riduzione del cuneo fiscale e anticipo rivalutazione delle. Non solo, il Governo punta a nuovi bonus (...Decreto Aiuti bis: dall'aumento delleal taglio del cuneo fiscale Nel 2022, poi, dovrebbe ... è prevista anche la proroga dell'erogazione di contributi per contrastare il caro. È ...Ultimo ritocchi al provvedimento da 14,3 miliardi per sostenere famiglie e imprese in difficoltà per la crisi energetica e l’aumento dei prezzi: l’approvazione prevista per oggi pomeriggio, seguita da ...ROMA (Reuters) - Approda oggi in consiglio dei ministri il nuovo pacchetto di aiuti del valore di circa 14,3 miliardi di euro per aiutare imprese e famiglie a fronteggiare il rialzo dei prezzi di luce ...