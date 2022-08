Blanco in campo con Dybala: il cantante si esibirà all’Olimpico durante Roma-Shakhtar Donetsk (Di giovedì 4 agosto 2022) La Roma si prepara per un’altra amichevole internazionale. Dopo il Tottenham ora tocca allo Shakhtar Donetsk. La sfida contro gli ucraini è in programma domenica 7 agosto allo Stadio Olimpico. Sarà l’occasione per vedere di nuovo in campo Paulo Dybala che per la prima volta giocherà di fronte al proprio pubblico. La stessa sera i giallorossi presenteranno il neo acquisto Georginio Wijnaldum. L’ex Liverpool sarà accolto proprio all’interno dell’Olimpico. A rendere ancora più speciale l’appuntamento ci penserà Blanco. Il cantante si esibirà nell’intervallo del match con la sua Finché non mi seppelliscono, a cui potrebbe aggiungere altri brani. Ad annunciarlo è stata la stessa Roma sul proprio profilo Instagram: “A rendere ancora più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Lasi prepara per un’altra amichevole internazionale. Dopo il Tottenham ora tocca allo. La sfida contro gli ucraini è in programma domenica 7 agosto allo Stadio Olimpico. Sarà l’occasione per vedere di nuovo inPauloche per la prima volta giocherà di fronte al proprio pubblico. La stessa sera i giallorossi presenteranno il neo acquisto Georginio Wijnaldum. L’ex Liverpool sarà accolto proprio all’interno dell’Olimpico. A rendere ancora più speciale l’appuntamento ci penserà. Ilsinell’intervallo del match con la sua Finché non mi seppelliscono, a cui potrebbe aggiungere altri brani. Ad annunciarlo è stata la stessasul proprio profilo Instagram: “A rendere ancora più ...

fattoquotidiano : Blanco in campo con Dybala: il cantante si esibirà all’Olimpico durante Roma-Shakhtar Donetsk - Jasscel_ : 'Finche non mi seppelliscono' per me sarà domenica: #Blanco che si esibisce, ritorno all'Olimpico, #dybala in campo… - se__telefoNANDO : @HungryMarcio @OfficialASRoma Blanco e Dybala sullo stesso campo. Cosa vuoi di più? - misterj1995 : RT @Tess_flowers15: Ieri “mi fai impazzire” era per Blanco. Oggi “dos gardenias” è per Pippo il fioraio di Campo de’ fiori? #jeru - amati_89 : RT @Tess_flowers15: Ieri “mi fai impazzire” era per Blanco. Oggi “dos gardenias” è per Pippo il fioraio di Campo de’ fiori? #jeru -