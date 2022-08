Birra protagonista delle vacanze degli italiani

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – È tempo diper gliche, dopo due anni di restrizioni e con una ritrovata libertà, riscoprono la voglia di viaggiare, anche di più del periodo pre-Covid, e di farlo soprattutto all’insegna die cibo. Tra i driver di viaggio, gli interessi e le passioni acquisiscono un ruolo importante, tanto che si sceglie la meta estiva anche in base alle esperienze che si possono vivere durante i soggiorni stessi. In tanti partono alla volta del buon cibo e del buon bere, scegliendo di partecipare a eventi food beverage. E la, in questi contesti, èe si conferma bevanda di accompagnamento al cibo per eccellenza, capace di esaltarne gusti e sapori. Sono queste in sintesi, le principali evidenze dell’indagine condotta da Bva Doxa per il Centro Informazione ...